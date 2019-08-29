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Власть
29.08.2019 16:15
Печать

Кандидат от штаба Навального опубликовал во "ВКонтакте" фото листовок, где его называют фашистом. Из-за этого его хотят снять за демонстрацию нацистской символики

В Выборгский районный суд поступил очередной иск с требованием снять с выборов в муниципалитет "Светлановское" поддержанного штабом Алексея Навального активиста Даниила Кена. Исковое заявление подала его конкурентка от "Единой России" Валерия Коряковцева.

Она изучила страницы Даниила Кена в соцсетях и пришла к выводу, что в его постах содержатся признаки экстремизма. На прошлой неделе кандидат, например, опубликовал во "ВКонтакте" фотографии листовок, которые неизвестные люди распространяют на территории муниципалитета. Листовки сообщают, что Даниил Кен – фашист, сопровождая этот тезис изображением свастики. Опубликовав снимки этих листовок на своей странице, кандидат нарушил закон: демонстрировать нацистскую символику в агитационных материалах запрещено, а пост во "ВКонтакте" – агитационный, написала в исковом заявлении Валерия Коряковцева.

Это не единственный признак экстремизма, который кандидат от "Единой России" усмотрела в соцсетях конкурента. 13 августа Кен написал во "ВКонтакте" пост о судье Выборгского районного суда, которая лишила его регистрации на выборах. Он критически высказался относительно принципиальности этой судьи и написал, что с ней произойдет "в прекрасной России будущего". Этот пост "возбуждает социальную рознь в отношении судей", решила истица, поскольку содержит "оскорбления и угрозы".

К этим основаниям кандидатка от "Единой России" добавила тезис о том, что посты Даниила Кена сами по себе нарушают авторское право администрации "ВКонтакте". Правила соцсети запрещают политическую рекламу, а многие публикации кандидата носят агитационный характер, написала она в иске.

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Это уже вторая попытка снять Даниила Кена с выборов. В начале августа с таким требованием в суд обратился сам муниципальный избирком: он нашел нарушение авторского права в публикации кандидата во "ВКонтакте", сделанной до старта избирательной кампании. Пост рассказывал о единороссах, вышедших на субботник с топорами, метлами и партийными флагами, и был проиллюстрирован фотографией полосы муниципальной газеты с напечатанной на ней фотографией, где виднелась эмблема "Единой России". Логотип – это интеллектуальная собственность партии, а кандидат воспользовался ею без разрешения, решил избирком, а вслед за ним и районный суд. Апелляционная инстанция, впрочем, это решение отменила и восстановила активиста на выборах.

Даниил Кен – не единственный кандидат, которого попытались снять с предвыборной гонки за нарушение авторского права в агитационных публикациях в соцсетях . Например, аргумент о том, что любые агитационные посты одним фактом своего существования нарушают авторское право "ВКонтакте", лег в основу решения Красногвардейского районного суда об отмене регистрации кандидатки Олеси Буятановой в муниципалитете "Ржевка". При этом администрация "ВКонтакте" с такой трактовкой закона не согласна. В пресс-службе соцсети поясняют, что регулируют только таргетированную рекламу, за размещение которой администрация получает деньги, а публикации на личных страницах пользователей не имеют отношения к этим правилам.

За плагиат в посте "ВКонтакте" Калининский районный суд снял и кандидата от "Справедливой России" Федора Кушнаренко (он баллотируется в депутаты муниципалитета "Пискаревка"). Изначально избирком, обратившийся в суд с иском, настаивал: кандидат нарушил авторское право "Единой России", упомянув название партии в своей публикации. Однако после того, как сразу два решения районных судов об отмене регистрации по аналогичным основаниям не устояли в апелляционной инстанции, истец заявил новые требования. Так в деле Федора Кушнаренко тоже появился экстремизм: представитель избиркома предложил суду признать публикацию кандидата, в которой он нелестно отзывается о депутатах от "Единой России", возбуждающей социальную рознь.

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