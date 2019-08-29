Россия погасит задолженность по взносам перед Советом Европы. Плата не поступала после лишения РФ голоса из-за Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о том, что РФ намерена выплатить долги за 2017 – 2018 годы.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017 – 2018 годы в размере 54,6 миллиона евро», – говорится 29 августа в распоряжении, текст которого опубликован на официальным портале правовой информации.

В конце июня парламентская ассамблея Совета Европы решила восстановить полномочия делегации России. В 2014 году РФ лишили права голоса в старейшей межправительственной организации Европы из-за событий на Украине и присоединения Крыма. В ответ на эти действия Россия, которая была крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, с 2017-го заморозила уплату членских взносов.