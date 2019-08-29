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Строительство
29.08.2019 16:34
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Под знаком кирпича. В Петербурге подорожали стройматериалы. Это повысит цену квадратного метра

Цены на стройматериалы с начала года выросли в Петербурге на 5-15%, а песок, по некоторым оценкам, в связи с активизацией спроса летом – и вовсе на 40%. Подорожание неизбежно скажется на цене квадратного метра.

Под знаком кирпича. В Петербурге подорожали стройматериалы. Это повысит цену квадратного метра

Иван Макеев/Коммерсантъ

По данным Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ), стоимость строительных материалов ежегодно растет на 8-20% в зависимости от вида. 2019 год не стал исключением. Директор по строительству АО «Ленстройтрест» Артем Орешко рассказал, что по итогам первого полугодия больше всего подорожали щебень и песок – цены на них выросли на 5-10%. Также увеличилась стоимость материалов с сыпучими компонентами, к примеру, бетон подорожал примерно на 5%.

Коммерческий директор СК «Дальпитерстрой» Владимир Огурцов оценивает рост цен в среднем в 10-15%, а, например, на песок – почти в 40%. Среди основных причин этого он называет ограничение по нагрузке на ось для большегрузов, увеличение НДС и инфляционную составляющую. Артем Орешко отмечает также сезонную составляющую в росте цен – например, сыпучие материалы подорожали из-за востребованности в летний период. Песок и щебень нужны для ремонта и строительства дорог, а в городе сейчас строится много объектов транспортной инфраструктуры.

Не изменились с начала года, пожалуй, только цены на каменные строительные материал: кирпич и пазогребневые плиты. Как отмечает исполнительный директор «Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) Антон Солон, повышения цен на все виды кирпича не было и в прошлом году, так как производители сдерживали рост цен, чтобы сократить объемы продаж на прежнем уровне. При этом цены на бетон в прошлом году выросли на 10%, на некоторые виды стальной арматуры – на 17%, кабельно-проводниковой продукции – на 15%.

Стройматериалы стабильно дорожают темпами, немного опережающими инфляцию, считает генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов». По его словам, на цене стройматериалов сказывается, в первую очередь, подорожание энергоресурсов, налоги и инфляция.

По мнению Антона Солона, на цены влияет рост расходов самих производителей: на сырье, доставку, топливо. Например, в некоторых субъектах РФ транспортировка подорожала на 25%. Добавить сюда нужно и рост НДС до 20%. Причем, чтобы подготовиться к этой ситуации, некоторые производители начали повышать цены заранее. Для производств, где необходимо закупать импортное сырье, велика зависимость ценообразования от колебаний валютных курсов. Ну и, как и в любом другом бизнесе, большую роль будет также играть спрос, объем предложения, ставки по кредиту, экономическая ситуация в стране.

Для покупателя квартиры важно, как на цене квадратного метра отражается стоимость того же песка или бетона. По оценкам экспертов, в объектах любого класса доля строительно-монтажных работ, включая приобретение расходных материалов, составляет около 60-70% в общей структуре себестоимости. Поэтому зависимость прямо пропорциональная.

Цемент – наш, технология – импортная

Использование импортных материалов и оборудования в строительстве тоже играет свою роль – заместить все отечественными разработками пока так и не удалось. К счастью, в недрах страны есть все необходимое для полного строительного цикла, поэтому импортировать основные материалы, такие, как щебень, песок, а также производные вроде бетона, нет надобности. Импорт, конечно же, увеличивает стоимость любого проекта, поэтому за рубежом чаще приобретают дорогие стройматериалы для элитного жилья.

– Возьмем, к примеру, кирпич: зарубежный аналог может превосходить отечественный по стоимости в два, а то и в три раза, – рассказывает заместитель генерального директора по строительным материалам «Группы ЛСР» Василий Кострица, – при этом наша кирпичная продукция, имеющая международные сертификаты соответствия, по качеству ему не уступает.

– Еще 10 лет назад процент импортных материалов для строительства домов в России был очень высоким. – комментирует Артем Орешко. – Сегодня отечественные компании научились производить тепло- и гидроизоляционные материалы, близкие по качеству к импортным аналогам. Кроме того, во многих новостройках сейчас устанавливается не зарубежное, а отечественное электрооборудование и сантехника достойного качества, также и приборы учета энергоресурсов.

Многие иностранные концерны имеют в России свои филиалы, и их продукция дешевле экспортной, но дороже, чем отечественные аналоги.  И все же отечественное производство сегодня нельзя назвать полностью самостоятельным, ведь комплектующие остаются в той или иной мере импортными. Например, многие российские компании сейчас, по словам Владимира Огурцова, производят стеклопакеты, но из российского в них только стекла.

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– И так во многом. Если разделить процесс строительства на собственно строительство и отделку, то на первом этапе мы обходимся своими товарами (кроме техники), а на втором полностью отказаться от импортных материалов и комплектующих пока не получается, – констатирует он.

– По разным оценкам, на наших стройках до 80% различных механизмов и станков импортного производства, – говорит Алексей Белоусов. – Например, цемент наш, а техника, грузовой транспорт, краны – импортные. Но это не проблема строительной отрасли, а скорее вопрос господдержки и инноваций. Импортные строительные технологии уже шагнули далеко вперед, и строители не будут ждать, пока наши наверстают, слишком долго.

Своими силами

Кто-то из застройщиков оптимизирует затраты на стройматериалы за счет создания собственных производственных линий – монолита, кирпича или другого материала.
Яркий пример – Гатчинский ССК, входящий в состав ПО «Ленстройматериалы», который производит более 115 тысяч кубометров железобетонных изделий в год. Его продукцию использует не только ГК «Ленстройтрест», но и другие застройщики (к примеру, YIT, Bonava).

Та же ситуация с производством кирпича «Группой ЛСР»: компания работает не только на внутренние проекты, но и на внешний рынок, и речь здесь идет как о жилищном строительстве, так и о реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как пояснил Василий Кострица, поскольку «Группа ЛСР» занимается одновременно девелопментом, строительством и производством строительных материалов, это позволяет самим отвечать за качество и оптимизировать собственные бизнес-процессы и затраты. По его словам, сегодня потребности клиентов все больше обеспечиваются материалами, производимыми внутри страны. Соответственно, ключевой для компании рынок поставки нерудных материалов – отечественный. А что касается керамической и газобетонной продукции, то характеристики, не уступающие европейским аналогам, позволили ей стать востребованной и за пределами родного региона и России.

Впрочем, наличие собственного производства стройматериалов вовсе не гарантирует выгоды для самого застройщика. Например, у «Дальпитерстроя» есть свои линии производства – бетон, оконные системы, системы вентиляции. Но, по словам Владимира Огурцова, большого влияния на экономику проекта они не оказывают, максимум – 5-7% экономии. «Более того: в некоторых случаях нам даже выгоднее закупить продукцию на стороне, нежели произвести самим. Это связано с издержками по аренде земли, коммунальными платежами», – подытожил он.

Неизбежно, как эскроу

Между тем, не только стоимость стройматериалов влияет на цену квадратного метра. И рост цен на жилье вследствие других факторов может привести к падению спроса на жилье, а значит, в конечном итоге, и на стройматериалы. Так, можно проследить связь между новым строительным законодательством и рынком стройматериалов. Как отмечает Алексей Белоусов, между необходимостью платить за ресурсы банкам и ростом в цене квадратного метра – прямая зависимость. И хотя сразу он незаметен и нельзя точно сказать, будет ли это плюс 5, 10 или 15%, но его не избежать.

– Новая схема строительства, невозможность поэтапного раскрытия эскроу-счетов существенно сокращают маржинальность строительства, как минимум вдвое увеличивают оборачиваемость капитала, и строить в больших объемах становится просто невыгодно, -соглашается Антон Солон. – Более того, с рынка уйдут небольшие и региональные компании, а возможно, и крупные девелоперы с большой закредитованностью. Некоторые компании в принципе не смогут получить проектное финансирование. Все это сократит объем строительства, а значит, снизит спрос и объемы рынка стройматериалов.

Первые признаки этого процесса видны уже сейчас. Так, по предварительным оценкам, в первом полугодии на 3% сократился объем рынка пластиковых окон по сравнению с прошлым годом, также прогнозируют снижение потребления каменной ваты. Антон Солон назвал положительным фактором для промышленности стройматериалов в долгосрочной и среднесрочной перспективе реновацию жилого фонда и нацпроект «Жилье и городская среда», который предусматривает строительство до 120 млн кв. м в год. Но объемы строительства жилья в рамках этого нацпроекта не раз ставились под сомнение, и сами власти предлагали пересмотреть их в сторону сокращения.

– Своего рода соревнование между производителями и потребителями стройматериалов за более выгодную позицию были всегда, – комментирует Алексей Белоусов. – Иногда рыночные «игры» могут привести к спекулятивному росту цен – как, например, на цемент несколько лет назад, когда его пытались даже завозить морем из Китая. Вопрос в том, чтобы найти баланс интересов строителей и производителей стройматериалов. Застройщику нужна маржа, позволяющая развиваться. И если у строителей будут плохие продажи, потребуется снижение цен на материалы.

Переход на эскроу-счета с большой вероятностью приведет к очередному витку этих «соревнований» и выльется в рост цен на жилье пропорционально стоимости заемных денег, а, значит, поставщикам стройматериалов вновь придется «ужиматься».

Анна Романова,
«Фонтанка.ру»

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