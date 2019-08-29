ЗСД оставят без субсидии. Смольный не будет выделять финансирование на платную магистраль в 2020 году

Комитет по инвестициям не стал просить у Законодательного собрания средства на субсидию для ЗСД в 2020 году. "На текущий момент в финансовой модели не предусмотрено финансирование на следующий год", – заявил в ходе нулевых чтений проекта бюджета 29 августа глава ведомства Роман Голованов. Вопрос о том, может ли ситуация впоследствии измениться, чиновник оставил без комментариев.

В 2018 году на выплаты по ЗСД в бюджете были предусмотрены 4,1 млрд. В 2019-м — 3,7 млрд. Но они будут ниже по факту, поскольку эффективность эксплуатации дороги выше плановой модели, и в этом году получится сэкономить около 400 млн рублей, обещали чиновники. К 2024-му выплата из бюджета может вообще составить всего 300 млн рублей, говорили они. Напомним, что по условиям концессионного соглашения «Магистраль Северной столицы» будет эксплуатировать ЗСД и взимать плату за проезд до 2042 года. До 2019-го город обязан возмещать компании недополученную прибыль, если она будет меньше указанной в договоре. Условия соглашения остаются коммерческой тайной. Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга пытались получить к нему доступ, но получили отказ от губернатора.

Всего коминвест попросил дополнительное финансирование в размере 9 млн рублей, из них 6 на оплату аренды помещений на Московском проспекте для Единого окна по работе с инвесторами и Управления инвестиций. Ранее сообщалось, что БЦ "Сенатор" выставил данные помещения в раздел "свободные офисы", в Смольном переезд не комментировали. По словам Романа Голованова, он хотел бы перевести учреждения в "Невскую ратушу", но пока там не нашлось места.