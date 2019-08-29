VII квартал Golden City вырос до уровня 8 этажа

Glorax Development

На площадке VII квартала жилого комплекса Golden City на намывных территориях Васильевского острова продолжается устройство монолитного каркаса дома.

В секции 9 ведутся работы на уровне 8 этажа – выполняется армирование и бетонирование стен и колонн. В секции 8 ведется армирование и бетонирование парапетов и надстроек кровли, в секции 7 – армирование плиты покрытия кровли.

Общая площадь VII квартала Golden City составляет 44 050 кв. м, он рассчитан на 435 квартир. На выбор покупателей представлен широкий ассортимент планировочных решений – от студий до трехкомнатных квартир метражом от 27 до 120 кв. м.

Сейчас в жилом комплексе Golden City действует специальное ценовое предложение – двух- и трехкомнатные квартиры можно приобрести со скидкой 18%*. Такие условия предоставляются при условии 100% оплаты или покупке недвижимости в ипотеку. Кроме того, можно воспользоваться рассрочкой от застройщика. Минимальная стоимость квартиры площадью 27,1 кв. м начинается от 3,3 млн рублей.

Glorax Development

Проект Golden City предполагает возведение на первой береговой линии Финского залива шести кварталов бизнес-класса общей площадью более 450 000 кв. м. Сейчас компания Glorax Development возводит VI и VII кварталы общей площадью порядка 100 000 кв. м. Квартирография жилого комплекса включает 25 видов планировочных решений, в том числе популярные форматы «студия», «евростандарт», а также квартиры с окнами на две стороны и с увеличенным количеством санузлов. В числе необычных предложений – двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Все жилые помещения предполагают свободную планировку и панорамное остекление.

Справка о компании Glorax Development

*Сроки предложения: с 29.08.2019г по 31.08.2019г. ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents