Школе в Мурино – быть!

ГК «Лидер Групп»

В городе Мурино Ленинградской области приступили к строительству новой школы на 1175 учащихся.

В финансировании работ принимает участие компания «Лидер Групп». Заказчиком выступает Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти. Школа расположится на участке между проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова. Планируется, что строительство будет завершено до конца 2020 года. Это не единственный социальный объект в Мурино, в возведении которого принимает участие компания «Лидер Групп». Среди наиболее крупных – пожарное депо, отделение полиции, проезд под КАД и другие транспортные сети.

Справка:

ГК «Лидер Групп» является одним из ведущих девелоперов не только в Северо-Западном федеральном округе, но и во всей России. С момента основания в 1989 г. компания прошла путь от небольшой организации, специализирующейся на проектировании и строительстве объектов коммерческого и производственного назначения, до группы компаний полного цикла, работающей во всех сегментах рынка недвижимости и контролирующей все этапы реализации проектов.

За 31 год работы «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию свыше 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения, от жилых домов и бизнес-центров, до блоков АЭС и фармацевтических заводов. Визитной карточкой компании является первый в Санкт-Петербурге небоскреб Leader Tower, возведенный с применением передовых технологий в области высотного строительства. Уникальное здание с единственным в городе мультимедийным фасадом является архитектурной доминантой и украшением Московского района.

ГК «Лидер Групп» уверенно наращивает производственно-техническую базу и увеличивает объемы строительства жилья, а собственные проектное бюро, парк строительной техники, предприятия по производству железобетонных изделий и марочного бетона позволяют компании на протяжении длительного времени удерживать лидерские позиции на рынке недвижимости.

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