Украинский парламент возглавил политтехнолог, юрист и экономист из Бердичева

Верховная рада назначила Дмитрия Разумкова спикером парламента IX созыва 382 голосами народных депутатов. Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Фракция пятого президента Украины, новоизбранного народного депутата Петра Порошенко "Европейская солидарность" проголосовала против.

Дмитрий Разумков – политтехнолог, был спикером штаба и одним из главных политических консультантов Владимира Зеленского в президентской кампании 2019 года. Первый номер в списке партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду 2019 года. Закончил Киевский институт международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, затем Национальный университет государственной налоговой службы Украины.

Управляющий партнер и директор компании политического консалтинга "Ukrainian Politconsulting Group". Как отмечают украинские СМИ, публично и принципиально говорит на русском языке.