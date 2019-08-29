Отсутствие ширинки на новом скафандре для космонавтов ставит крест на «гагаринской традиции»

Новый российский многоразовый скафандр «Сокол-М» лишён ширинки, что ставит крест на традиции советских и российских космонавтов мочиться на колесо автобуса, который везёт их на место старта космического корабля.

Об этом 29 августа на авиасалоне МАКС рассказал гендиректор компании-разработчика НПП «Звезда» Сергей Поздняков, сообщает «Интерфакс».

«Я не знаю, как они смогут это сделать, у нас ширинка не предусмотрена», – ответил Поздняков на вопрос журналистов о возможности продолжения традиции, которая была заложена ещё первым космонавтом Земли Юрием Гагариным.

Фото: АО "НПП "Звезда"

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При этом шеф предприятия – разработчика скафандра отметил, что в новом изделии впервые будут применены специальные застёжки-молнии, которые не смогли импортозаместить.

«Мы хотим же лучший в мире скафандр, поэтому берем лучшее, что есть в мире», – сказал Сергей Поздняков.

Новый скафандр «Сокол-М» может использоваться не менее десяти раз. Он разработан для полётов на корабле нового поколения «Федерация», который разрабатывает РКК «Энергия». Сообщается, что его можно будет надевать вдвое быстрее нормативов – за 2,5 минуты. Его можно будет подстраивать под разных космонавтов в зависимости от их роста и других особенностей. Автономные испытания скафандра и испытания с кораблём на земле начнутся в 2020 году.