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Происшествия
29.08.2019 15:40
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«Стонет на всю улицу»: на Карповке каршеринг прервал путь мотоциклиста

Тяжёлые травмы получил мотоциклист в ДТП днём 29 августа на Петроградской стороне.

Как сообщает отдел пропаганды УИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 13:40 на пересечении набережной реки Карповки и Аптекарского проспекта 32-летняя женщина на «КИА» не пропустила имевший преимущество мотоцикл «Сузуки». 40-летний мотоциклист в тяжёлом состоянии госпитализирован.

По данным участников «Мотосолидарности», он получил переломы ног. «Явный сильный удар в левую дверь водителя «Пиканты» при повороте налево», – пишут в группе.

«Стонет на всю улицу»: на Карповке каршеринг прервал путь мотоциклиста

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В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» об этой аварии рассказывали так: «Каршеринг сбил мотоциклиста. Пилот жив, но стонет на всю улицу. Вроде как на него еще и наехали немного. Движение затруднено».

Это второе за сутки тяжёлое ДТП с мотоциклистом. Вчера под вечер во Всеволожском районе Ленобласти 23-летний парень без прав попал в больницу, не пропустив грузовик. А в ночь на 27 августа двое 17-летних гоняли по Горелово и тоже встретили грузовик. Один погиб, другой в больнице.

За сегодня же в Петербурге это, похоже, самая серьёзная авария. УГИБДД даёт информацию ещё только об одной – массовой на юге КАД, в которой очевидцы насчитали 7 – 8 участников. По официальным сведениям, около 7:10 на 65-м километре А-118 произошло два ДТП на одном участке дороги – с двумя и с пятью автомобилями. Никто не пострадал.

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