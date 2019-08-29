Бренд банка «Санкт-Петербург» признан лучшим в отрасли

27 августа «Деловой Петербург» представил первый рейтинг брендов Санкт-Петербурга. Победителем в номинации «Банки» стал банк «Санкт-Петербург».

Журналисты и читатели «Делового Петербурга» сначала определили 200 самых известных брендов, из них были отобрали 100 лучших и успешных торговых марок, которые вошли в Рейтинг брендов. Кроме того, «Деловой Петербург» назвал бренды-лидеры отраслей. Лидером в банковской отрасли города признан банк «Санкт-Петербург».

Рейтинг помогали составлять маркетологи, социологи и другие специалисты, также учитывалась медийная активность каждого бренда по данным компании «Медиалогия».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»