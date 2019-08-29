«Порошенко готовит переворот». Депутат партии Зеленского сболтнула, почему Авакова хотят оставить министром внутренних дел

Депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая во время первого заседания новой Верховной рады в личном сообщении обосновала сохранение Арсеном Аваковым кресла главы МВД тем, что бывший президент Украины готовит переворот. Личная переписка попала в объективы телекамер.

«[Бывший президент Петр] Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД» (авторский стиль и пунктуация сохранены), – цитирует 29 августа Богуцкую «Страна.ua».

Сообщение было адресовано некой «Леночке». По словам депутата, другого пути у народных избранников не было. Переворот якобы запланирован на декабрь.

Переписку депутата снял фотограф издания «Страна.ua».

Досрочные выборы в Верховную раду прошли 21 июля. Их необходимость обусловлена тем, что во время инаугурационной речи 20 мая президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента. «Слуга народа» получил 43,16% голосов, а идущая второй «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука довольствуется 13,05%. Третье и четвертое места с небольшим отрывом между собой разделили «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%) и «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,1%). В Раду прошла также созданная рок-музыкантом Святославом Вакарчуком партия «Голос», преодолев 5-процентный барьер.