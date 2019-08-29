«Ты не шаман». Бурятские шаманы-патриоты остановили шамана из Якутии, который идёт в Москву «изгонять дьявола»

Якутский шаман Александр Габышев, который с марта идёт из Якутска в Москву «изгонять дьявола», был остановлен на границе с Улан-Удэ бурятскими шаманами.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Znak.com. Претензии к коллеге возникли у шаманов из общины «Тэнгэри», которые прославились в феврале 2019 года жертвоприношением «для укрепления России и ее народов».Тогда байкальские шаманы сожгли пять верблюдов ради благополучия страны. Наказания за жестокое обращение с животными не последовало, «так как перед сожжением верблюдов убили», решили в полиции региона.

«Ты не шаман. Ты это через десять километров поймёшь», – обратился один из «шаманов-патриотов» к Габышеву, который шёл с группой единомышленников по федеральной трассе в сторону Москвы.

«Ты сказал, я услышал», – ответил «шаман-оппозиционер».

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После этого оба выпили из одной чаши и разошлись. Заходить в Улан-Удэ странствующий шаман не стал.

«Мы хотели объяснить этому человеку, что он не шаман. Раз ты нарушил заветы, ты нарушил основы религии, значит, ты не шаман», – заявил изданию «Ариг Ус online» верховный шаман центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.

Однако Габышев не согласился с коллегами, назвал себя шаманом-воином и выразил готовность дойти до края вселенной. Якутский служитель языческого культа катит за собой тележку с необходимыми вещами. В том числе с юртой, которую он ставит у дорог для ночлега. Дойти до Москвы «шаман-оппозиционер» рассчитывает в конце 2020-го – начале 2021 года.

Шаманы не первый раз пытаются влиять на столичную политику. В 2015 году шаман Коля из Нарьян-Мара провёл обряд в стенах Мариинского дворца, где заседают петербургские депутаты. Визит собеседника духов вызвал переполох среди парламентариев. Была создана специальная комиссия. Впрочем, сам ненецкий гость, который тогда побывал и в Смольном, заявлял, что среди депутатов меньше мёртвых душ, чем среди чиновников. «В ЗакСе были три души, в Смольном – шесть», – говорил шаман Коля про прежний Смольный и прежний ЗакС. Обнаруженное зло он потом похоронил в Арктике. Единственным известным последствием его визита стала смена политической окраски у его противника, экс-депутата от КПРФ Константина Смирнова. Через три года тот стал членом «Единой России».