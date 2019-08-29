За лекарством в финскую аптеку - теперь это просто

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Покупка товаров в Финляндии стала уже привычной для петербуржцев, съездить на выходные за покупками стало у них привычным делом, а качество финских товаров завоевало их заслуженное доверие.

Но вот купить нужное лекарство на территории ЕС до недавнего времени было сложно из-за необходимости оформлять рецепт на приеме у местного врача, повторно сдавать анализы и проходить обследование.

Теперь же россияне могут стать клиентами финских аптек, получив дистанционное облуживание на русском языке через сайт медицинского центра МedFIN, находящегося в Хельсинки, в районе Руохолахти.

С 2018 года в странах ЕС и в Финляндии законодательно разрешили оформление рецептов с помощью телеконсультаций, и благодаря этому стало возможным получить рецепт онлайн.

В лицензированный министерством здравоохранения Финляндии медицинский центр MedFIN пациент может обратиться, имея назначение своего российского лечащего врача. Он заполняет анкету, отвечает на дополнительные вопросы, и на основании предоставленных сведений врач медицинского центра MedFIN может оформить финский электронный рецепт, который примет любая финская аптека. При необходимости можно обратиться за рецептом для других стран Евросоюза, кроме Финляндии.

В рамках телеконсультации врач только оценивает целесообразность и безопасность назначенного вам российским лечащим врачом лекарства, но не назначает программу лечения. В рамках одной консультации можно получить финский рецепт на одно, два или три наименования лекарств.

Заявку рассматривают до трех рабочих дней, еще столько же займет оформление рецепта. При необходимости, за дополнительную плату, обращение может быть рассмотрено в течение одного дня – рабочего и даже выходного. Рецепт действует в течение года и позволяет приобрести необходимое количество лекарства.

Есть и причины для отказа в оформлении рецепта, например, если препарат небезопасен или бесполезен в вашем случае, не продается в Евросоюзе или относится к категории наркотических и психотропных. Если рецепт одобрен, то вас сориентируют по примерной стоимости лекарств в финских аптеках.

Главное в лекарстве – действующее вещество, ориентироваться нужно на него, а не на коммерческие названия. Финская аптека обязана предложить вам самый дешевый вариант из всех имеющихся в наличии аналогов с необходимым активным веществом.

Далее, получив положительное заключение врача, вы оплачиваете дистанционную консультацию, а ваш рецепт вносят в государственную электронную систему, к которой подключены все аптеки Финляндии. Одновременно рецепт в виде pdf-файла размещается в вашем личном кабинете на сайте MedFIN – достаточно распечатать его и взять с собой в поездку.

Название: "Евромедфин Ою" (Euromedfin Oy)

Регистрационный код: 1910471-5

Подробная информация http://www.medfin.fi