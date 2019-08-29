Лех Валенса: США перестали быть мировым лидером

Бывший президент Польши и лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса считает, что США перестали быть мировым лидером в морально-политическом плане. Об этом он сказал в интервью, опубликованном 29 августа в польской газете "Речь Посполита".

Валенса также выразил мнение, что Соединенные Штаты пока еще остаются "главной мировой державой" в военной и экономической сфере. Вместе с тем экс-президент подчеркнул, что миру необходимо лидерство США – "моральное и политическое, а не только экономическое и военное".

Валенса также заявил журналистам, что у него нет планов встречаться с президентом США Дональдом Трампом, который прибудет в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.