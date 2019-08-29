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Происшествия
29.08.2019 15:18
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Микроавтобус с пассажирами догнал самосвал на Ставторолье. В больницу увезли 15 человек

Серьезная авария с участием большегруза и пассажирского микроавтобуса произошла утром 29 августа в Кочубеевском районе Ставропольского края. Следственный комитет проверяет, соответствовали ли услуги, которые оказывал перевозчик, требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ Ставрополья, около 6 часов утра на 232-м километре федеральной трассы «Кавказ» столкнулись тягач MAN с прицепом «Тонар» и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Адлера во Владикавказ. Машины ехали в попутном направлении в сторону Невинномысска.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. На записи, опубликованной на сайте YouTube, видно, что микроавтобус догнал ехавший перед ним на небольшой скорости самосвал.

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Во время ДТП в «Мерседесе», по предварительным данным, находились водитель и 14 пассажиров, в том числе пятеро детей. Всех доставили в больницу и оказали им амбулаторную медицинскую помощь.

Первоначально в ГИБДД Ставрополья сообщали, что травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе ребенок.

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По информации Следственного комитета, в Невинномысскую городскую больницу госпитализировали водителя и одного пассажира маршрутки. Последний ехал на переднем сиденье. На кадрах с места ДТП видно, что именно передняя часть салона микроавтобуса пострадала сильнее всего.

МВД установило, что водитель микроавтобуса осуществлял частную перевозку пассажиров. Кочубеевский межрайонный следственный отдел начал проверку на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности, отмечают в ведомстве. Следователи осматривают место ДТП, опрашивают пассажиров и очевидцев и назначают судебные экспертизы. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

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