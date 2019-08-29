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Общество
29.08.2019 15:10
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Через три года дело о покушении на журналиста Рудникова приросло вторым фигурантом. Его этапировали из-под Архангельска, но скоро вернут

Приморский райсуд Петербурга 29 августа избирал меру пресечения уже осуждённому Михаилу Васюку. По версии следствия, он принимал деятельное участие в покушении на главреда газеты "Новые колёса". Игорь Рудников называл его своим несостоявшимся убийцей три года подряд.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки", Васюка под конвоем доставили в зал судьи Цибизовой и поместили в "клетку". В конце прошлой недели ему предъявлено обвинение по делу журналиста Рудникова. 

В марте 2016 года журналист получил пять ножевых ударов в калининградском кафе "Солянка". За это в ноябре 2017-го девять лет лишения свободы получил Алексей Каширин. Рудников неоднократно называл фамилию Васюка, но тот оставался в деле свидетелем.

Как заявил следователь, на сегодняшний день собранные доказательства позволяют изменить этот статус. Васюка называют сообщником Каширина и просят определить под арест.

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Свободным человеком его не назвать и так. Васюк в сентябре прошлого года осуждён по другому делу. Он признал вину в двойном убийстве, сотрудничал со следствием и в сентябре прошлого года получил 12 лет строгого режима. Наказание отбывает в колонии в Архангельской области. 

В Кресты его этапировали для проведения следственных действий по делу Рудникова. Васюк отрицает вину, от показаний он отказался. Его защита возражает против ареста.

Судья оснований для заключения под стражу уже осуждённого не нашла. В удовлетворении ходатайства отказано.

Игорь Рудников пытался подтолкнуть расследование дела о покушении своими силами, но в результате попал под следствие. Ему вменили вымогательство 50 тысяч долларов, пособником назвали бывшего заместителя полномочного представителя по Северо-Западу Александра Дацышина, жертвой – генерал-лейтенанта Следственного комитета Виктора Леденёва. В июне Московский райсуд не признал в Рудникове и Дацышине вымогателей и назначил им обязательные работы за самоуправство.Получивший свободу журналист в интервью "Фонтанке" снова повторил фамилию Васюка. 

 

 

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