Путин намерен повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым повысить зарплату сотрудников федеральных органов по всей стране. Такое мнение он высказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым в Кремле 29 августа, сообщает сайт главы государства.

"Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы", – сказал Путин.

На встрече с врио губернатора российский лидер поинтересовался уровнем заработной платы в Забайкалье. Осипов сообщил, что в среднем зарплата достигает 35 тыс. рублей. При этом Путин попросил своего собеседника особое внимание обратить на доходы работников территориальных подразделений федеральных органов власти. "Посмотрите, сколько там. У них вообще в целом по стране уровень доходов ниже, зарплата ниже часто, чем в региональных органах", – сказал президент.

Осипов признал, что такая проблема существует. "У нас из-за этого недокомплект, – пожаловался он. – Есть районный коэффициент заработной платы, он всего 1,2... Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края". По его мнению, это несправедливо, учитывая, что климат в регионе суровый, лесные пожары не редкость.