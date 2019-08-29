В центре Петербурга «Тойоту» пробил насквозь прилетевший с неба «снаряд»

«Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстреле» не только зимой, когда падают ледяные глыбы, но и летом, когда отваливаются фрагменты зданий.

В Басковом переулке в центре Петербурге днём 29 августа с крыши дома 16 обвалилась лепнина. Она упала на тротуар и припаркованную «Тойоту», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, насколько серьёзны причинённые автомобилю повреждения.

Переулок этот, действительно, уже попадал на страницы СМИ в связи с подобными «обстрелами». Весной 2017 года там пострадал припаркованный у дома 8 «Фольксваген Туарег»: ему пробил панорамную крышу также кусок лепнины.