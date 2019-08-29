Финляндия откроет прямое авиасообщение с Мексикой, Кенией и Чили

Riviera Nayarit media desk

Правительство Финляндии 29 августа предложило парламенту одобрить соглашения о воздушном сообщении c Кенией, Мексикой и Чили. Ранее у Суоми подобных договоров с этими странами не было.

Соглашение между Финляндией и Чили станет одним из самых масштабных и значимых из всех, которые Финляндия когда-либо заключала. Авиасообщение будет абсолютно свободным, для авиакомпаний не предполагается никаких количественных или маршрутных ограничений.

В соответствии с соглашением между Финляндией и Мексикой, определённые авиакомпании смогут свободно осуществлять воздушные перевозки между странами.

По договору с Кенией полёты из Финляндии будут осуществляться в Момбасу и Найроби.

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В дальнейшем документы должны одобрить авиационные власти Финляндии, Мексики и Кении.

Соглашения, в частности, определяют, каким образом и на каких условиях стороны могут назначать авиакомпании для трансграничного воздушного сообщения. Соглашение также устанавливает права и обязанности авиакомпаний при осуществлении перевозок.

В данный момент из аэропорта Хельсинки-Вантаа осуществляется 125 прямых рейсов в разные города мира, маршрутная сеть активно развивается, особенно растёт азиатское направление. Главный воздушный хаб Финляндии за первое полугодие 2019-го нарастил пассажиропоток на 5%, до 10,6 млн человек, из них 82% путешествовали регулярными международными рейсами. При этом пассажиропоток из России увеличился на 15,9%.