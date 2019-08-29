Петербургские спортсмены с инвалидностью продолжают завоёвывать медали, но им по-прежнему нужна помощь

На недавних турнирах петербургские спортсмены с инвалидностью вновь завоевали медали. Команда Северной столицы стала победителем Кубка Петербурга по регби на колясках, а на чемпионате Мира по парабадминтону петербурженка Ульяна Подпальная завоевала бронзовую медаль.

В Кубке Петербурга по регби на колясках принимали участие команды: TALART(Финляндия/Швеция), Flying wheels (Австрия), сборные Москвы и Санкт-Петербурга. В матче за третье место сборная Москвы обыграла команду TALART, а сборная Северной столицы выиграла у австрийцев со счетом 46:39 и завоевала золотую медаль.

«Для нас Кубок оказался комфортным, приятным, все игроки поиграли. Что задумали – всё получилось. Мы надеемся, что в следующем году на турнир приедет еще больше иностранных участников», – сказал после турнира Владимир Бусыгин, руководитель петербургского спортивного клуба «Регби на колясках».

Не остались без наград петербуржцы и на чемпионате мира по парабадминтону, который прошёл в Швейцарии. В турнире приняли участие 315 сильнейших спортсменов планеты из 49 стран. Город на Неве представляли 6 паралимпийцев: Константин Афиногенов, Вита Вимба, Ульяна Подпальная, Лилия Прокофьева, Наталия Прокофьева и Юрий Сорокин.

Спортсмены выступали не только в одиночных, но и парных разрядах. Единственную медаль для сборной России завоевали Ульяна Подпальная и Ирина Борисова (Архангельская область). Девушки заняли 3 место в парном разряде SS6, уступив в полуфинале американо-перуанскому дуэту Katherine VALLI и Carmen Giuliana POVEDA FLORES. Другие спортсмены вошли в пятёрки и десятки лучших.

Впереди у спортсменов ещё много соревнований в рамках квалификационного отбора Road to Tokyo 2020 – это период с января 2019-го по март 2020 года, когда паралимпийские спортсмены выступают на решающих турнирах, зарабатывают рейтинговые очки и борются за лицензии, чтобы выступить на летних Паралимпийских играх.

Трое петербургских бадминтонистов имеют все шансы выступить на Играх в Токио, где парабадминтон будет представлен впервые. Они активно тренируются и выступают на отборочных соревнованиях. Однако такую интенсивность инвентарь не выдерживает. В данный момент Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» собирает средства на приобретение инвентаря. Получить финансирование из бюджета нет возможности – он давно распределён (о том, как оказывается поддержка петербургским паралимпийцам, «Фонтанка» подробно рассказывала).

Поддержать петербургских спортсменов может любой желающий – фонд открыл сбор. Также по данному вопросу можно связаться с сотрудниками БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» по тел. (812) 983 72 21 или по почте info@fondopora.ru.