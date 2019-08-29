Трамп готовит Флориду ко встрече с «Дорианом». Жители запасаются водой и лекарствами

Президент США Дональд Трамп предупредил американцев о надвигающемся урагане «Дориан», который, возможно, станет одним из самых разрушительных.

Об этом лидер написал в своём твиттере 29 августа.

«Ураган «Дориан», скорее всего, обрушится на Флориду поздним вечером воскресенья. Будьте готовы и, пожалуйста, следуйте инструкциям от властей штата и федерального уровня. Это будет очень сильный ураган, возможно, один из самых разрушительных», – отметил Трамп.

Ранее губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Дориан». Накануне стало известно, что тропический шторм в Атлантическом океане перерос в ураган. Он уже приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.

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Следуя инструкциям, жители Флориды должны запастись едой, водой и лекарствами на семь дней, а также обзавестись надёжным укрытием.