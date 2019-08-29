Запуск «Протона-М» не захотела страховать ни одна компания

Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию «Роскосмос», не смог через тендер найти фирму для страхования рисков при запуске ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» на сумму в 2,1 миллиарда рублей. Не было подано ни одной заявки.

«Закупка переведена на этап "Размещение завершено" <...> В связи с тем, что на лот не было подано ни одной заявки на участие», – сообщается 29 августа в материалах закупочной комиссии.

Цена контракта была указана в 257,6 миллиона рублей. Запуск ракеты на космодроме Байконур был запланирован на этот год. «Протон-М» должен был доставить в космос спутник и американский аппарат.

Страховая компания должна была покрыть риски при гибели имущества.

Напомним, что это не первый раз, когда Роскосмосу не удается застраховать запуск. Так, в июне по этой причине не состоялся конкурс на страхование рисков при запуске спутника «Метеор-М» N2-2, однако после пересмотра условий СОГАЗ согласился принять участие в проекте.