Гостиница отказала лидеру «Яблока» в аренде зала. В отеле говорят о технических причинах, в партии — о политических

Гостиница «Натали» в Пушкине в последний момент отказалась сдать в аренду «Яблоку» конференц-зал для встречи жителей с лидером партии Эмилией Слабуновой. Об этом «Фонтанке» 29 августа сообщил руководитель фракции «Яблоко» в петербургском заксобрании Борис Вишневский.

Встретиться с Эмилией Слабуновой партийцы предложили, по его словам, активистам-защитникам Пулковской обсерватории, родителям учеников школы № 406, которые добиваются завершения ее ремонта, и сторонникам «Яблока». «Мы заранее арендовали зал, не скрывая, с кем именно будет встреча. Но сегодня утром, за день до мероприятия, получили письмо о том, что гостиница не может предоставить помещение и готова перечислить деньги обратно. Когда мы обратились за объяснениями, нам сказали: конференц-зал не работает по техническим причинам», — сказал Борис Вишневский. Он считает, что настоящая причина отказа — давление со стороны городской администрации: «Анонс встречи мы накануне опубликовали в соцсетях. Видимо, поступило указание: не пускать».

Корреспондент «Фонтанки» обратилась в гостиницу под видом арендатора. В администрации отеля ответили: 30 августа конференц-зал свободен весь день, и попросили прислать реквизиты на почту. Однако после того, как «Фонтанка» обратилась в гостиницу за официальным комментарием по поводу ситуации с «Яблоком», администратор перезвонила «арендатору» и сообщила, что зал недоступен из-за неполадок с аппаратурой.

Через девять дней в Петербурге пройдут выборы губернатора. «Яблоко» в них не участвует: баллотироваться был намерен Борис Вишневский, однако он не собрал нужное количество подписей муниципальных депутатов. При этом депутат активно критикует врио губернатора Александра Беглова.