На карельской грунтовке опрокинулся пассажирский автобус. Пострадали 13 взрослых

Пассажирский автобус опрокинулся в Карелии недалеко от границы с Ленинградской областью. В соцсетях проходила информация о том, что он школьный, но республиканское УГИБДД это не подтверждает.

Как сообщается в паблике «Госавтоинспекция Карелии» «ВКонтакте», ДТП произошло 29 августа около 9:40 на 4-м километре автодороги Вялимяки – Костамоярви (Лахденпохский район) – она, как видно на фото, грунтовая.

По предварительной версии, 66-летний водитель ПАЗа допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В салоне находились 13 пассажиров, детей среди них не было.

Медицинская помощь, по имеющейся информации, понадобилась 13 пострадавшим. Характер их травм уточняется, обстоятельства ДТП выясняются.