ФСБ рассказала о подрыве лесного тайника на Кавказе с мощными бомбами

Лесной тайник с мощными бомбами нашли в Кабардино-Балкарии. Его владельцем ФСБ объявила рецидивиста из числа местных жителей.

О задержании очередного боевика спецслужбы объявили 29 августа. По информации ТАСС, во время отработки оперативной информации сотрудники ФСБ прочесали леса вблизи деревень Черная Речка и Алтуд в Урванском районе. Они увидели тайник, где находились два СВУ большой мощности. Подрывали находки на месте.

Владельцем схрона силовики считают жителя города Нарткала, находящегося неподалеку. Он уже осуждался за преступления террористической направленности. Мужчина якобы дал признательные показания, которые вылились в уголовное дело о подготовке к теракту. ФСБ будет просить суд об аресте.

Менее месяца назад в другой республике Северного Кавказа, в Дагестане, нашли 9 самодельных бомб. Они, по утверждению чекистов, представляли из себя тронутые коррозией металлические трубы с начинкой из смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры, а также с арматурой. Общую мощность заряда оценили в 90 кг в тротиловом эквиваленте.