Ремонт на Большом Сампсониевском поторопили, чтобы избежать пробок после 1 сентября

Ремонт трамвайных путей в Выборгском районе Петербурга ускорили, чтобы не собирать лишних пробок с началом учебного года. Транспорт пустили, осталось нарисовать разметку.

Как сообщает 29 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, АО «Трест» завершило основные работы по ремонту трамвайных путей на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и 1-го Муринского проспекта. На участке вновь пустили трамваи и восстановили движение транспорта, ограниченное с 10 августа.

В комитете отмечают, что по госконтракту срок завершения работ на перекрестке – 1 декабря 2019 года, но чтобы избежать заторов, связанных с началом учебного года и восстановлением полноценного движения транспорта в районе, все основные ограничивающие проезд работы выполнили в кратчайшие сроки и завершили на этой неделе. Подрядчик отремонтировал участок длиной 0,05 километра на площади 0,41 тысячи квадратных метров.

Дорожникам еще предстоит нанести на отремонтированном участке разметку.

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