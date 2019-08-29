В Крыму «Опель» упал с горы на пляж, раздавив палатку для массажа. Барышне дурно, МЧС удивляется

Удивительно, но ЧП на мысе Меганом в Крыму обошлось без пострадавших. Только одной девушке понадобилась помощь: ей стало дурно от увиденного. Причина инцидента кроется, похоже, в излишней расслабленности автомобилиста.

Как сообщает крымское ГУ МЧС, 29 августа около 11 часов на мысе Меганом близ Судака с обрыва сорвался автомобиль. На место спешно выехали спасатели и медики скорой помощи.

Как оказалось, водитель поставил свой Opel Astra на стоянку и не обеспечил его фиксацию. Машина сама по себе покатилась и рухнула с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа.

Реклама



По счастливой случайности, ни в палатке, ни рядом с ней людей не было. Машина тоже была пуста.

Только одной девушке, которая находилась в это время на пляже, стало плохо «от увиденного и осознания опасности произошедшего». Специалисты чрезвычайного ведомства и медработники незамедлительно оказали ей необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Сотрудники МЧС «предприняли все меры противопожарной безопасности во избежание возгорания авто в результате падения», отмечается в сообщении.