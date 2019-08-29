Меркель и Путин обсудили «нормандскую четверку»

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, темами беседы были Украина, Сирия и Ливия.

"Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) с тем, чтобы способствовать реализации минских договоренностей. Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа", – отметил Зайберт.

"Федеральный канцлер и российский президент обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии, в особенности о военной эскалации на северо-западе страны", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ. Также лидеры обсудили необходимость политического процесса под эгидой ООН, сообщили в Берлине.

Путин и Меркель выразили поддержку деятельности спецпосланников ООН по Сирии и Ливии, отметил Зайберт.