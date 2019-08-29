«Петербургская Недвижимость» предлагает раскрасить квартиру в яркие цвета

Setl Group

Теперь покупатели квартир в новостройках, приобретающие готовые комплекты мебели и техники, могут выбрать одно из семи цветовых решений фасадов на свой вкус.

«Петербургская Недвижимость» и «Первая мебельная фабрика» предлагают новоселам варианты в красных, оранжевых, желтых, зеленых, голубых, белых и серых тонах. Клиенты могут миксовать и сочетать оттенки на свой вкус или остановиться на одном цвете. «Раскрасить» можно как всю квартиру, так и одно из помещений: кухню, спальню, гостиную или прихожую.

Воспользоваться предложением могут покупатели квартир с отделкой в любых жилых комплексах, которые реализует «Петербургская Недвижимость». Стоимость меблировки осталась прежней: от 150 тысяч рублей.

Изготовление мебели занимает 21 рабочий день: благодаря этому предложение пользуется популярностью у клиентов, которым важно переехать в новую квартиру как можно скорее. Доставка, подъем на этаж, сборка и установка входят в стоимость.

Оценить примеры меблировки клиенты могут на территории объектов Setl Group: «Солнечный город» в Красносельском районе, «Чистое небо» в Приморском районе, а также «Зеленый квартал» и «Статус у парка Победы» в Московском районе.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор квартир в Петербурге и Ленинградской области.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy