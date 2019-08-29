«Имеют место определенные контакты». В Кремле воздерживаются от подробностей про обмен с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новости о переводе украинца Олега Сенцова в столичное СИЗО, подтвердил активизацию переговорного процесса между двумя странами.

«Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего», – цитирует 29 августа «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

Песков оговорился, что даст официальные комментарии по обмену, когда в Кремле будут к этому готовы. Что касается равноценности возможного обмена осуждённого за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова на главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвинённого на Украине в госизмене, то, по словам Пескова, мнение Владимира Путина о том, что это не равноценные фигуры, не поменялось. «Каких-то новых элементов нет», – сказал официальный представитель Кремля.

Кирилл Вышинский был освобождён из-под ареста в Киеве в среду, 28 августа. До этого он отказался от украинского гражданства в пользу российского.

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Ранее в четверг стало известно, что Сенцов может уже находиться в Москве. По данным украинских адвокатов, которые представляют интересы удерживаемых Киевом россиян, обмен 12 граждан РФ может состояться уже в пятницу, 30 августа. Неделю назад источники РБК сообщали о подготовке обмена по схеме «33 на 33».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что лично курирует обменный процесс.