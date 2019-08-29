«Зенит» арендовал 18-летнего футболиста «Ахмата»

Футбольный клуб «Зенит» договорился с «Ахматом» об аренде 18-летнего полузащитника Владимира Хубулова. Как сообщает в четверг, 29 августа, пресс-служба петербургской команды, арендное соглашение действует до конца сезона 2019/20.

Владимир Хубулов родился 2 марта 2001 года во Владикавказе. Футбольный путь начинал в местном ДЮСШ «Спартак», проходил стажировку в академии «Краснодара». К «Ахмату» присоединился в 2018 году.

В молодежном первенстве России Хубулов провел 29 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.