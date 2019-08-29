Операционный денежный поток «Группы ЛСР» вырос до 13 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР»

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2019 года.

В первой половине 2019 года «Группа ЛСР» в очередной раз продемонстрировала свои устойчивые рыночные позиции. Общая стоимость новых заключенных контрактов выросла на 6% год к году, составив 38 млрд рублей. Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 18% год к году и составила 114 тыс. руб. за кв. м. Драйвером роста на этот раз стали московские проекты, демонстрирующие хорошую отдачу от многолетних системных инвестиций в самый маржинальный регион присутствия компании. В Москве продажи выросли на 49% в денежном выражении до 16,5 млрд руб., и на 28% натуральном выражении до 96 047 м, а выручка увеличилась на 108% до 14.5 млрд рублей. Выручка девелоперского подразделения в Петербурге составила чуть более 16 млрд рублей, а в Екатеринбурге – почти 3,8 млрд руб. Финансовое положение компании в отчетном периоде укрепилось благодаря значительному операционному денежному потоку в размере 13,1 млрд руб. на фоне устойчивой динамики продаж, в то время как остаток денежных средств составил 66,4 млрд руб.

Нельзя не отметить и успехи дивизиона строительных материалов, которым традиционно славится бизнес «Группы ЛСР». За полугодие рост выручки по кирпичу по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 7%, по щебню — 4%, по бетону — 13%.

Напомним, что в отчетном периоде «Группа ЛСР» вывела в продажу новый жилой комплекс бизнес-класса «Морская набережная» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс будет располагаться на участке 34 га. Его общая площадь составит 886 тыс. кв. м, жилая — чуть более 503 тыс. кв. м. Комплекс стал одним из самых популярных объектов в компании – в первый месяц было распродано и забронировано более половины от выведенных в продажу квартир.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Морская набережная» (Невская губа) – застройщик ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/