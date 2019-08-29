Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +21
$ 66.75р
73.96р
14:37 29.08.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
29.08.2019 13:35
Печать

Операционный денежный поток «Группы ЛСР» вырос до 13 млрд рублей

Операционный денежный поток «Группы ЛСР» вырос до 13 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР»

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2019 года.

В первой половине 2019 года «Группа ЛСР» в очередной раз продемонстрировала свои устойчивые рыночные позиции. Общая стоимость новых заключенных контрактов выросла на 6% год к году, составив 38 млрд рублей. Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 18% год к году и составила 114 тыс. руб. за кв. м. Драйвером роста на этот раз стали московские проекты, демонстрирующие хорошую отдачу от многолетних системных инвестиций в самый маржинальный регион присутствия компании. В Москве продажи выросли на 49% в денежном выражении до 16,5 млрд руб., и на 28% натуральном выражении до 96 047 м, а выручка увеличилась на 108% до 14.5 млрд рублей. Выручка девелоперского подразделения в Петербурге составила чуть более 16 млрд рублей, а в Екатеринбурге – почти 3,8 млрд руб. Финансовое положение компании в отчетном периоде укрепилось благодаря значительному операционному денежному потоку в размере 13,1 млрд руб. на фоне устойчивой динамики продаж, в то время как остаток денежных средств составил 66,4 млрд руб.

Нельзя не отметить и успехи дивизиона строительных материалов, которым традиционно славится бизнес «Группы ЛСР». За полугодие рост выручки по кирпичу по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 7%, по щебню — 4%, по бетону — 13%.

Напомним, что в отчетном периоде «Группа ЛСР» вывела в продажу новый жилой комплекс бизнес-класса «Морская набережная» в Санкт-Петербурге. Жилой комплекс будет располагаться на участке 34 га. Его общая площадь составит 886 тыс. кв. м, жилая — чуть более 503 тыс. кв. м. Комплекс стал одним из самых популярных объектов в компании – в первый месяц было распродано и забронировано более половины от выведенных в продажу квартир.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Морская набережная» (Невская губа) – застройщик ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ", проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
Setl Group
29.08.2019 13:43

«Петербургская Недвижимость» предлагает раскрасить квартиру в яркие цвета

Теперь покупатели квартир в новостройках, приобретающие готовые комплекты мебели и техники, могут выбрать одно из семи цветовых решений фасадов на свой вкус.
ПАО «Группа ЛСР»
29.08.2019 13:35

Операционный денежный поток «Группы ЛСР» вырос до 13 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2019 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.08.2019 13:28

При поддержке Банка «Санкт-Петербург» завершено строительство долгостроя ГК «Город»

Банк «Санкт-Петербург» с сентября 2016 года осуществлял финансовую поддержку завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК «Город».
ПСК
29.08.2019 12:59

«Квадрат» в новостройке подорожал на 5 тысяч рублей, в «ПСК» прогнозируют корректировку цен

Стоимость «квадрата» в новостройках выросла в среднем на 5 тыс. руб. Такие данные приводит ГК «ПСК» 29 августа.
АО «Альфа-Банк»
29.08.2019 12:39

Aльфа-Банк - лучший российский банк для миллионеров по версии Forbes

Альфа-Банк первый частный банк, ставший лидером ежегодного рейтинга Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking. Банк поднялся на позицию выше по сравнению с результатом 2018 года.
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
29.08.2019 12:21

Группа ЦДС ждет петербуржцев на «Добро!FEST»

Группа ЦДС и Generation Yoga проведут бесплатные занятия йогой и мастер-классы по стоянию на гвоздях и плетению ловца снов для гостей фестиваля добровольческих инициатив «Добро!FEST» (0+). Мероприятие пройдет 1 сентября, с 10.00 до 19.00 часов в Муринском парке.
ГК «Полис Групп»
29.08.2019 12:14

АН «Полис» - член Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области

Агентство недвижимости «Полис» (входит в ГК «Полис Групп») присоединилось к Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, став членом профессионального объединения.
«Петербургская Недвижимость»
29.08.2019 12:05

«Петербургская Недвижимость» — в числе самых узнаваемых брендов города

Компания вошла в список ста успешных брендов, ассоциирующихся с Петербургом. Рейтинг составила газета «Деловой Петербург» на основе мнений журналистов и читателей.
ГК «Эталон»
28.08.2019 15:51

В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены фасадные работы

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга, завершены фасадные работы.
https://pixabay.com
28.08.2019 15:45

Когда работодатель может снизить вам оклад

Может ли работодатель в одностороннем порядке понизить оклад работнику, при этом не изменять его должность и должностные обязанности, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Каменщиков.
ГК «Ленстройтрест»
28.08.2019 15:36

ВТБ кредитует ГК «Ленстройтрест» на 650 млн рублей

ВТБ открыл кредитную линию ГК «Ленстройтрест» в размере 650 млн рублей сроком на два года. Заемные средства предоставляются для финансирования строительства третьей очереди жилого квартала «Янила» в Ленинградской области.
Setl City
28.08.2019 12:50

«Петербургская Недвижимость» предлагает новые квартиры у парка Победы

Компания вывела в продажу новые секции в домах №1 и №3 жилого комплекса высокого комфорт-класса «Статус у парка Победы». На старте действуют наиболее привлекательные цены: от 3,55 млн рублей.