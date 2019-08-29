При поддержке Банка «Санкт-Петербург» завершено строительство долгостроя ГК «Город»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» с сентября 2016 года осуществлял финансовую поддержку завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК «Город».

Банк выделил средства в объеме около 6,5 млрд рублей для завершения строительства жилья общей площадью 430 тысяч квадратных метров. На выделенные банком средства были достроены 5956 квартир в 13 жилых домах, оборудовано 2220 машиномест в паркингах.

Благодаря содействию Банка дольщики ГК «Город» в ближайшее время смогут отметить новоселье в своих долгожданных квартирах.

«Банк «Санкт-Петербург», как городской банк, не смог остаться в стороне от острой проблемной социальной ситуации, в которую попали тысячи обманутых дольщиков. Мы уверены, что с изменениями, которые сегодня уже внесены в систему регулирования строительной отрасли, такие проблемы больше не должны возникать. На рынке останутся только надежные девелоперские компании, как те, с которыми наш Банк работает на протяжении многих лет», – отметил Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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