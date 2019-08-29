СМИ: «Личная мороженщица Путина» пропала после всплеска интереса к ней журналистов

Девушка, которая продавала президенту России лакомство на авиасалонах МАКС в 2019 и 2017 годах, пропала вместе с лотком после визита Владимира Путина.

«На следующий день на том самом месте, где Эрдоган и Путин купили по вафельному рожку, витрины с мороженым не оказалось», – сообщает издание «Московский комсомолец».

Никто из продавцов мороженого на авиасалоне не смог рассказать, кем была их коллега, предложившая рожок первым лицам России и Турции. Кроме того, у «личной мороженщицы Путина», как ее прозвали в соцсетях, был лоток, а не стандартный холодильник мероприятия. Также ассортимент у загадочной продавщицы отличался от коллег.

Очевидцы визита президента также рассказали журналистам, что часть выставочной экспозиции, где Путин купил мороженое, была оцеплена. «Понятно, что покупать и жевать абы что на улице Путин не будет — это запрещено правилами безопасности, все продукты, которые ест президент, проходят контроль», – уточняет издание.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не знают о личности женщины, продавшей Путину мороженое.