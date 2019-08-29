«Страстный поцелуй» трамвая с «Солярисом» собрал пробку на Политехнической

Движение транспорта в Выборгском районе Петербурга днем 29 августа затруднило ДТП с трамваем. Авария перегородила пути в обе стороны.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Политехнической улице, у станции метро «Политехническая», практически лоб в лоб столкнулись трамвай и автомобиль Hyundai Solaris. Легковушка залезла под вагон по самое лобовое стекло.

«Видел я эту аварию, маршрутчик отъезжал от остановки, и в зеркала посмотреть поленился, видимо. И не уступил легковой машине. А та улетела во встречный трамвай», – пишет участник группы Роман.

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О пострадавших не сообщается. ДТП перекрыло трамвайные пути в обе стороны, машины же «умудряются проезжать», добавляют очевидцы.

По данным «Яндекс.Пробок», в районе места аварии образовался затор в обе стороны, особенно плотно от улицы Фаворского до улицы Гидротехников. Также пробка собралась на Тихорецком проспекте. «Там от Сосновки с угла Северного всё стоит, вплоть до Политеха», – отмечает Вадик.

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