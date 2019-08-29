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Общество
29.08.2019 13:23
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В России начался первый суд об участии в нежелательной иностранной организации

Ленинский суд Краснодара начал рассмотрение по существу дела активистки Яны Антоновой. Её обвиняют в участии в деятельности нежелательной в России организации «Открытая Россия», сообщает 29 августа «Интерфакс».

Адвокат Антоновой Александр Валявский отмечает, что это первый в истории современной России суд по ст. 284.1 УК РФ, а обвинение активистки состоит из трёх эпизодов. Осенью 2017 года она вышла на согласованный митинг с флажками с логотипом организации. Весной 2019 года провела одиночный пикет против нехватки школ в Краснодаре. И третий эпизод – перепечатка в соцсетях новостей и видеоматериалов с символикой организации. При этом Антонова дважды привлекалась к административной ответственности за эти действия. Уголовное преследование по статье наступает за административное правонарушение, совершенное два раза в течение года. В апреле 2019 года дома у Антоновой прошли обыски. В мае она стала фигурантом уголовного дела.

Яна Антонова не признаёт свою вину. Её защита утверждает, что первое правонарушение не может учитываться в качестве признака преступления, а после второго административного дела активистка не совершала никаких противоправных действий. На этом основании адвокаты просят суд вернуть дело в прокуратуру. Гособвинение просит перерыв для подготовки возражений на это ходатайство.

«Открытая Россия» (Великобритания) и общественное сетевое движение «Открытая Россия» были признаны нежелательными на территории РФ весной 2017 года по решению Генпрокуратуры РФ. Их связывают с бывшим главой НК «ЮКОС» Михаилом Ходорковским.

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В начале 2019 года уголовное дело по статье «Участие в нежелательной организации» было возбуждено в отношении участницы «Открытой России» ростовчанки Анастасии Шевченко. Дело стало первым возбуждённым по статье 284.1 УК РФ. Шевченко остаётся под домашним арестом. После этого «Открытая Россия» приняла решение о самоликвидации в целях защиты своих активистов.

Максимальное наказание по статье 284.1 «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории ее деятельности» – до шести лет лишения свободы.

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