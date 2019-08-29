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Бизнес
29.08.2019 13:18
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Польша начала перепродавать Украине американский СПГ

Польская нефтегазовая компания PGNiG начала перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, говорится в сообщении компании. Первая партия СПГ после регазификации была продана компании «Энергетические ресурсы Украины» (ERU).

«PGNiG приобрела у США партию сжиженного природного газа (СПГ), а затем – после регазификации – перепродала природный газ "Энергетическим ресурсам Украины"», — говорится в сообщении.

«Сжиженный природный газ после регазификации будет закачиваться в польскую транспортную систему с терминала Свиноуйсьце, а затем поступать на Украину через пограничный газопровод в Германовичах. Доставка до украинского партнера будет осуществлена до конца 2019 года», — поясняет PGNiG 29 августа.

При этом компания не уточняет, о каком объеме газа идет речь. По оценкам большинства экспертов топливного рынка, сжиженный природный газ из США стоит  для европейцев минимум на треть дороже, чем российский.

Украина последние годы покупает газ не у РФ, а у соседних западных стран, так называемый реверсивный. В конце текущего года истекает и действие договора на транзит российского газа через территорию Украины. Новый  не заключен.

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