«Квадрат» в новостройке подорожал на 5 тысяч рублей, в «ПСК» прогнозируют корректировку цен

ПСК

Стоимость «квадрата» в новостройках выросла в среднем на 5 тыс. руб. Такие данные приводит ГК «ПСК» 29 августа.

Как поясняют аналитики компании, переход на эскроу-счета оказал лишь незначительное влияние на цену, показатели полугодия в целом коррелируют с ежегодной статисткой. Подорожание в большей мере обусловлено инфляцией и повышением стоимости вместе с увеличением готовности объектов. Также минимальная цена квартир постепенно увеличивается за счёт реализации недорогих вариантов с небольшими площадями.

В ПСК отмечают, что текущее состояние можно охарактеризовать, как «рынок покупателя», в большей степени регулирующийся спросом. Люди будут дольше принимать решения, анализировать и рассматривать больше вариантов. Поэтому в выигрышном положении окажутся девелоперы, с достаточно широким предложением в разных ценовых категориях, не делавшие в начале года ставку на ажиотаж вокруг изменений в законодательстве и располагают достаточным объёмом предложений в разных ценовых категориях.

Напоминаем, по данным Консалтиногового центра «Петербургская недвижимость» с начала года средняя стоимость кв. метра строящегося жилья класса масс-маркет в Петербурге выросла на 4,9%, до 109,7 тыс. руб. А средняя цена предложения на вторичном рынке города в сегменте масс-маркет с января по июль 2019 года увеличилась на 7% – до 108,6 тыс. рублей за квадратный метр.

– Поведение рынка вторичной недвижимости отражает ситуацию на рынке новостроек в том же сегменте. Изменение схемы финансирования проектов в меньшей степени затрагивает рентабельность проектов бизнес-класса. По собственному опыту мы знаем, что экономика строительства в этом сегменте отличается большей устойчивостью к законодательным изменениям, – отмечают в ПСК.

Также эксперты компании отметили, что рост цен на вторичном рынке превзошел все инфляционные прогнозы.

– По сути, он не обусловлен ничем, кроме ожиданий собственников, – говорят в ПСК. - Долго такой ценовой потолок не продержится: спрос в массовом сегменте уже снизился и вслед за ним последует корректировка цен.

В портфеле ПСК есть два проекта бизнес-класса, введенных в эксплуатацию год назад: ЖК «Дипломат» на проспекте Бакунина и Look на Прилукской улице. Оба дома почти полностью заселены – в продаже остаются последние квартиры, которые предлагаются, в том числе, в ипотеку. Подробная информация по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents