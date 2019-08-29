Старые не ремонтируем, новые не строим. Константин Сухенко обрисовал плачевное состояние городских культурных учреждений

Более половины учреждений, подведомственных комитету по культуре, требуют ремонта, рассказал его председатель Константин Сухенко 29 августа в ходе так называемых "нулевых чтений" бюджета Петербурга в Мариинском дворце. Чиновник также выразил возмущение, что в городе не строятся новые художественные школы и концертные залы.

У комитета по культуре 120 подведомственных учреждений, из них 58 подали заявки на проведение капитального ремонта. Всего, по подсчетам чиновников, на это дополнительно требуется 5,5 млрд рублей.

Средства необходимы не на какие-либо украшения, а на выполнение требований МЧС по пожаробезопасности и комитета по охране памятников в части сохранения объектов культурного наследия, пояснил чиновник.

Сухенко привел в пример плачевное состояние художественной школы номер 11 на Васильевском острове и училище имени Модеста Мусоргского. Всего комитет запросил на дополнительные потребности в 2020 году бюджет в размере 10 млрд рублей.