Суровый Челябинск: полиция сняла поучительное кино про пацанов на кортах

Челябинские полицейские настолько суровы, что могут научить молодежь не только правильно общаться с представителями власти, но и прилично сидеть на скамейке.

Профилактический ролик ГУ МВД России по Челябинской области онлайн выложило на своём YouTube-канале 28 августа. Парням, склонным сидеть на кортах, доступным способом разъясняется содержание уголовных статей 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 «Оскорбление представителя власти» и их санкции.

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Важность доказывает статистика, приведённая в финале. В 2019 году в Челябинской области возбуждено более 30 уголовных дел по статье 319 и более 80 – по статье 318.

Впрочем, не всегда суровы – в феврале 2019 года десятки тысяч просмотров набрал снятый очевидцем ролик о том, как челябинский полицейский остановил поток машин и перевёл через дорогу хромую собаку.

Челябинск не так уж и суров. pic.twitter.com/ftPfoVpe6y — andrey (@andreybalam) 19 февраля 2019 г.

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Став знаменитостью, старший лейтенант полиции Сергей Милюков пообщался с журналистами из «АиФ Челябинск». Он рассказал, что увидел подошедшую к дороге собаку, когда находился в патрульной машине и составлял протокол на водителя-нарушителя. Автомобилисты часто не замечают животных, перебегающих проезжую часть, и он решил ей помочь. «Водители с пониманием отнеслись к моему поступку, выполнили требования об остановке. Коллеги на работе показали мне этот ролик – я просто улыбнулся и не придал этому значения. Для меня столько внимания со стороны СМИ и общественности – непривычно. Каждый сотрудник попадает в нестандартные ситуации, но не каждый случай попадает в объектив камеры», – отметил Сергей Милюков.