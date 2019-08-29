Посреди парковки на Прибрежной аккуратно сгорел «Мерседес». В соцсетях пишут, что его догнала карма

Ночью 29 августа в Невском районе Петербурга тушили автомобиль. Машина полыхала в одиночестве аккурат по центру парковки.

В МЧС сообщение об автомобильном пожаре поступило в 1:41. Произошел он около дома 8 по Прибрежной улице. На место выехали две пожарные машины и 9 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.

В 2:26 огонь потушили, в припаркованном автомобиле Mercedes выгорел моторный отсек. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

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Подробности произошедшего рассказывает очевидец Роман в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По его словам, автомобиль Mercedes S-класса загорелся в 1:35. Машина стояла одна по центру парковки. Как отмечают местные жители, у них так принято: несколько машин паркуются в центре, и все могут разъехаться, никому не мешая.

«Пожарные прибыли через 10 мин после тревожного сигнала. Соседние машины не пострадали», – пишет Роман, добавляя интересную деталь. По его словам, сгоревший автомобиль уже светился в новостях год назад. 18 мая 2018 года у дома 121 по проспекту Обуховской Обороны автомобиль Mercedes въехал сзади в трамвай, изрядно помяв себе переднюю часть.

В комментариях предположили, что после аварии могли плохо собрать электрику, и «что-то замкнуло». Впрочем, кроме слов очевидца, подтверждения, что это действительно один и тот же «Мерседес», нет.