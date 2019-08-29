В Финляндии темнокожий депутат получил посылку с угрозами и верёвкой

Депутат городского совета Хельсинки Абдирахим Хуссейн, который является членом правящей Социал-демократической партии, получил посылку с угрозами прямо во время заседания.

Как сообщил Хуссейн в Twitter, в свёртке была записка и верёвка с петлёй.

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Ensimm?inen valtuuston kokouksessa. Tuli minulle osoitettu posti t?nne stadin valtuuston, jossa tuo lappu ja hirttok?ysi. ??? pic.twitter.com/zXABAdV1on — Husu Hussein (@husu78) August 28, 2019

Депутат рассказал Yle, что свёрток прислали на адрес Горсовета – угрозы поступали и раньше, поэтому домашний адрес пришлось засекретить. "Я был в шоке, не мог подобрать слов. Заседание продлилось лишь час, но я ничего не помню о том, что там происходило", – поделился Хуссейн. После этого он подал заявление в полицию.

По данным издания, тон угроз в адрес депутата становится все жестче.

Этот случай не уникальный. Так, на члена партии «Союз левых сил» Сулдаана Саида Ахмеда было совершено нападение накануне парламентских выборов 2019 года. На муниципальных выборах 2017-го кандидаты-мигранты тоже получали угрозы и оскорбления в свой адрес.