«Русский национализм» и Soft Skills: чему вузы научат онлайн в этом семестре

«Фонтанка» перед началом учебного года изучила новые бесплатные онлайн-курсы российских вузов и попросила специалистов рассказать, чему нужно учиться самостоятельно, чтобы оставаться «на плаву»

pixabay.com/khamkhor

Учиться добровольно и осознанно — куда приятнее, чем просто по расписанию. Для тех, кто дошел до этой «стадии просветления», 1 сентября — новый шанс: вокруг этой даты запускается целый ряд новых курсов, которые можно освоить самостоятельно онлайн на различных учебных платформах. Список новых предметов пополнили вузы Москвы, Петербурга, Томска и Тюмени.

Удобнее всего отслеживать новые курсы, притом бесплатные, с помощью национальной платформы «Открытое образование», хотя она далеко не монополист (например, ее по полноте значительно превосходит зарубежная Coursera, правда, там большинство курсов не русифицированы, и она не так проста в обращении). А например, у СПбГУ есть в дополнение и своя собственная платформа.

К слову, среди курсов, к которым в этом семестре открывает свободный доступ Университет, – «Страноведение Великобритании и США» (с 20 августа) и «Введение в гендерную социологию» (с 2 сентября). Целый ряд курсов будет запущен 30 сентября, и это довольно узкоспециализированные дисциплины: «Квантовые вычисления», «Современная педагогика», «Телекоммуникационные и компьютерные технологии в рекламе и связях с общественностью», «Финансовая грамотность» и «Цифровизация в управлении человеческими ресурсами». Еще один курс запустят позднее — 4 ноября: «Строение вещества: от атомов и молекул до материалов и наночастиц».

Профиль, как видно, достаточно узкий. Во многом это связано с ориентацией на студентов вуза и партнерских программ в большей степени, нежели на широкого слушателя: вряд ли многие с нуля готовы слушать, например, про квантовые вычисления. А может, и хотели бы — но справятся ли?

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«Этот курс — вводный, который знакомит с квантовыми алгоритмами, рассказывает о квантовых вычислениях, – пояснил «Фонтанке» Владимир Старостенко, директор центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ. – Естественно, для того, чтобы стать квалифицированным специалистом в этой области, необходимо полностью пройти не один, а много курсов в связке. Человек не может, просто прослушав этот курс, через два месяца выйти полным специалистом по квантам. К слову сказать, это лишь кажется, что курс по квантам «на любителя», на самом деле на каждый образовательный продукт находится свой потребитель, главное, чтобы продукт был качественным. Аналогичный курс по квантовым вычислениям на международной платформе Сoursera пользуется огромной популярностью, именно поэтому мы и задумали целую линейку курсов по такой, казалось бы, узкой области».

В будущем СПбГУ планирует выкладывать полные более широкие комплекты дополняющих друг друга курсов по некоторым дисциплинам. Но не по всем.

«В тех направлениях подготовки, в которых это возможно, конечно же, такие планы есть, – пообещал Владимир Старостенко. – Например, на сегодняшний день технологии электронного обучения не позволяют проверить фонетику и произношение слушателей, так что языку, например, невозможно полноценно обучить онлайн, тем не менее курсы СПбГУ по иностранным языкам помогают слушателям систематизировать свои знания и получить у ведущих специалистов ответы на вопросы. Также есть некоторые моменты, связанные с математикой и физикой: без опытной части и наглядных процессов невозможно достичь финального результата обучения. Но и здесь мы стараемся имеющимися средствами достичь нужного результата – снимаем опыты, пишем преподавателей с доской или интерактивным планшетом. Но некоторые части дисциплины можно выносить в формат онлайн достаточно легко. Например, программирование. В настоящее время СПбГУ запустил курс по спортивному программированию на платформе Сoursera, который мы тоже планируем в дальнейшем расширить до специализации, поскольку этот курс крайне востребован».

Востребованность курсов по программированию — действительно, одна из заметных тенденций, причем на мировом уровне. В списке самых популярных на платформе Coursera больше половины шорт-листа занимают курсы, связанные с компьютерными науками: «Программирование для каждого», «Большие данные», «Аналитика для бизнеса», «Нейросети и глубокое обучение» и другие.

Но есть и другой явно выраженный лидер в образовании, появление которого связано с самим феноменом спроса на непрерывное обучение: предмет под загадочным названием Soft Skills.

«Мода на обучение растет, – уверен Владимир Старостенко. – Стремление слушателей и студентов учиться и повышать квалификацию — как в своей профессиональной сфере, так и в смежных — неоспоримо. Это единственный вариант оставаться востребованным, получить конкурентные преимущества. То есть помимо профессиональных навыков, мы сейчас видим высокий спрос на направления, связанные с soft skills – гибкими, непрофессиональными компетенциями. Университет начал выпускать курсы, которые их развивают, еще в прошлом году, и в этом году линейка курсов значительно пополнилась. Например, появился курс «Креативное мышление», который помогает под иным углом взглянуть на многие обыденные рабочие задачи. Осенью выйдут курсы «Искусство ведения бизнеса», и целая специализация по стартапам — эти образовательные продукты освещают вопросы из разных отраслей знаний. Все это в целом дополняет образ будущего ученого, профессионала, научного работника или программиста, позволяя ему успешно ориентироваться на рынке труда и применять свои знания на практике. Например, открывая собственное дело».

Интересно, что рост спроса на направление «Софт Скиллс» отметили и в другом вузе, куда обратилась «Фонтанка», – в Политехническом университете, где 9 сентября запускают курс под названием «Навыки личной эффективности (Soft Skills)».

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«Hard Skills – это навыки, которые нужны для профессии, а Soft Skills — навыки, которые нужны, чтобы организовывать коммуникацию, взаимодействие, общение в среде, уметь себя презентовать, – рассказывает директор центра открытого образования Светлана Калмыкова. – Сейчас, когда выпускают специалиста с высшим образованием, он должен обладать как хард-скиллами, так и софт-скиллами. Это курс, который подойдет специалистам самых разных сфер. Любой человек может прослушать этот курс, понять, что входит в понятие софт-скиллы, какими навыками он должен обладать, и подтянуть их. Это одна из востребованных тенденций сегодняшнего дня».

Другое востребованное направление, по словам Калмыковой, – это программирование на языке Python — этот курс вуза стартует 7 октября.

«Тенденция сегодняшнего дня — это не столько подготовка IT-специалистов, сколько подготовка людей, которые обладают в той или иной степени навыками IT, – поясняет она. – Сейчас все должны что-то уметь делать с помощью этой технологии и обладать этими навыками, потому что это требуется во всех специальностях».

Среди других новых ближайших курсов Политеха — «Психология» (2 сентября), «Инновационные технологии в социальной работе» (9 сентября) и «Фальсификация и безопасность товаров» (9 сентября). К слову, в вузе обещают, что последний предмет будет интересен в первой своей, общеобразовательной половине и обычным домохозяйкам.

Есть у вуза и совсем необычный новый курс — «Школа вожатского мастерства». Он был разработан вузом по заказу Лиги вожатых Санкт-Петербурга, и оказалось, что аналогов ему, по крайней мере онлайн, нет, а сами по себе студенты, несмотря на педпрактику, не всегда понимают, что от них требуется.

Не только петербургские вузы активно участвуют в заполнении платформы «Открытое образование» – с 1 сентября стартуют четыре новых курса Национального исследовательского ядерного университета МИФИ – «Криптографические методы защиты информации», «Математические и инструментальные методы машинного обучения», «Оборудование машиностроительных производств» и «Основы создания инновационного предприятия».

МГУ смотрит в то же направление, что и СПбГУ, правда, там новый курс всего один: «Протоколы квантовой криптографии: от теории к практике». Послушать его можно с 25 сентября.

Широкую линейку новых курсов предлагает Высшая школа экономики: от «Управления ИТ-проектами» (старт 2 сентября) и курса «Мозг и психика» (2 сентября) до «Анализа фильма» (16 сентября), «Основ международных стандартов финансовой отчетности» (23 сентября) и «Цифровой истории» (30 сентября).

А вот Сибирь заинтересовалась гуманитарными науками: Томский университет ждет 30 сентября слушателей курса об активных процессах в современном русском языке. А Тюменский — об основах межкультурного диалога и истории религии и священных книгах Востока (оба — с 7 октября).

Курсы Европейского университета лучше искать на другой образовательной платформе — Stepik. Например, там размещен новый курс «Российская империя и русский национализм». И это не единственный актуальный политический курс ЕУ: ранее там был размещен цикл «Политические процессы в современной России» – «от распада СССР до сегодняшнего дня».

Впрочем, эта платформа предлагает не только полноценные научные курсы от вузов, но и занятия от индивидуальных авторов. Например, такие, как игра «Сапёр» на Java (что характерно, этот курс — платный, единственный из упомянутых в этом обзоре). В принципе, это не хорошо и не плохо: в самих вузах подтверждают, что онлайн-образование не скоро сможет заменить реальное.

«Если человек решил получить новую специализацию с помощью наших курсов, он все равно должен быть студентом вуза или поступить на курсы переподготовки», – поясняет Светлана Калмыкова.

«Речь не о замене, а об изменении образовательного процесса в принципе в текущий момент, – говорит Владимир Старостенко. – С появлением онлайн-технологий он трансформируется: часть дисциплины реализуется в дистанционном формате, а часть — в очном. В прошлом учебном году у нас пять дисциплин было реализовано в онлайн-формате. Это были обязательные общетеоретические курсы для непрофильных студентов — история, философия, безопасность жизнедеятельности, – на которых студентов СПбГУ обучалось порядка 10 тысяч человек. А всего на сегодняшний день обучающихся на ресурсах Университета — более миллиона».

Интересные курсы, которые начнутся в ближайшее время:



1. «Молекулярная диетология: гены, еда и здоровье». Томский государственный университет. Coursera. На конкретных примерах разрабатываются индивидуальные схемы питания, учитывающие генетику, образ жизни, состояние организма и привычки.



2. «Как химия объясняет и изменяет окружающий мир».



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. С 25 сентября. Открытое образование. Курс состоит из двух частей. Первая рассказывает о том, как устроены вещества, как проходят химические реакции. Вторая показывает, как химия влияет на жизнь общества и улучшает повседневную жизнь людей



3. «Введение в историю искусства». НИУ ВШЭ. С 2 сентября. Открытое образование. Экскурс в историю живописи, скульптуры и архитектуры, перекидывающий мостик к современной культуре.



4. «Современное искусство». НИУ ВШЭ. С 2 сентября. Открытое образование. Рассматривает искусство ХХ-XXI веков от Гогена и Сезанна, через дадаизм и сюрреализм, советское неофициальное искусство, видеоарт и Science art, до неопоп-арта и постмодернизма.



5. «Основы дизайна». УрФУ. С 9 сентября. Открытое образование. Курс учит обращать внимание на разные характеристики предметов дизайна, показывает возможности решений с его помощью разных задач.



6. «Пищевые и биологически активные добавки». Политех. С 9 сентября. Открытое образование. Среди тем курса – вещества, изменяющие структурные свойства продуктов, вкусовые и ароматические вещества, красители, консерванты, причины ухудшения качества или порчи продуктов питания.



7. «Эксплуатация аэропортов». Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. С 9 сентября. Открытое образование. На примере крупнейших аэропортов России и мира слушатели познакомятся с тем, как работают аэропорты и обслуживаются самолеты.



8. «Введение в инженерию больших данных». С 16 сентября. Открытое образование. Знакомство с технологиями Больших данных на примере технологии Apache Hadoop. В ходе курса участники получают реальные данные из Тwitter, попробуют их структурировать и визуализировать для анализа.



9. «Разговорный английский язык на профессиональном уровне». Технологический институт Джорджии. Coursera



10. «Китайский язык для начинающих». Пекинский университет. Coursera

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"