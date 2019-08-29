Подрядчика «Метростроя» заставили выплатить рабочим более 44 млн рублей
Более 44 миллионов рублей в пользу сотрудников ЗАО «Тоннельный отряд-3» взыскали судебные приставы. Строители петербургского метро получили зарплату за июнь и июль.
Как сообщили 29 августа в управлении федеральной службы судебных приставов, исполнительные производства о взыскании задолженности с ЗАО «Тоннельный отряд-3» были возбуждены в Красногвардейском районе. На исполнение в местный отдел поступило 509 удостоверений комиссии по трудовым спорам на общую сумму более 27 миллионов рублей (зарплата за июнь-2019) и 282 удостоверения на сумму более 17 миллионов рублей (зарплата за июль). Компания была вынуждена расстаться с деньгами, которые распределили между работниками.
Подрядчик «Метростроя» уже не впервые расстается со своими средствами. Так, в мае текущего года приставы выбили 11 миллионов для почти четырех сотен рабочих. Весной текущего года метростроителям из «Тоннельного отряда-3» и других предприятий добивались своих зарплат забастовками и акциями протеста возле Смольного.
Справка:
Проблемы «Метростроя» стали проявляться во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация разрешилась, лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял предприятие в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. То, в свою очередь, отвечало обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ со стороны городских властей.
К 21 января 2019 года администрация Петербурга расторгла с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявила, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней риторика властей изменилась в противоположную сторону: чиновники отказались от идеи расторжения контрактов, но выставили условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 сентября.