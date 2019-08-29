Подрядчика «Метростроя» заставили выплатить рабочим более 44 млн рублей

Более 44 миллионов рублей в пользу сотрудников ЗАО «Тоннельный отряд-3» взыскали судебные приставы. Строители петербургского метро получили зарплату за июнь и июль.

Как сообщили 29 августа в управлении федеральной службы судебных приставов, исполнительные производства о взыскании задолженности с ЗАО «Тоннельный отряд-3» были возбуждены в Красногвардейском районе. На исполнение в местный отдел поступило 509 удостоверений комиссии по трудовым спорам на общую сумму более 27 миллионов рублей (зарплата за июнь-2019) и 282 удостоверения на сумму более 17 миллионов рублей (зарплата за июль). Компания была вынуждена расстаться с деньгами, которые распределили между работниками.

Подрядчик «Метростроя» уже не впервые расстается со своими средствами. Так, в мае текущего года приставы выбили 11 миллионов для почти четырех сотен рабочих. Весной текущего года метростроителям из «Тоннельного отряда-3» и других предприятий добивались своих зарплат забастовками и акциями протеста возле Смольного.