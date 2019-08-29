Жители Осло остались без метро из-за молний

Оператор общественного транспорта Норвегии Ruter сообщил о полном прекращении работы метрополитена из-за возникших проблем с электроснабжением.

«Из-за проблем с электроэнергией движение на всех линиях метро остановлено <...> Метро остановлено после удара молнии», – сообщила утром 29 августа компания Ruter в своем твиттере.

Поезда пытались запустить несколько раз. Из-за проблем с электричеством аэропорт Гардермуэн остался отрезан он города.

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Ранее синоптики зафиксировали 22 тысячи молний в восточной части королевства.

Напомним, что метро Осло – самое крупное среди стран Северной Европы. Норвежская подземка состоит из 101 станции.