Происшествия
Жители Осло остались без метро из-за молний
Оператор общественного транспорта Норвегии Ruter сообщил о полном прекращении работы метрополитена из-за возникших проблем с электроснабжением.
«Из-за проблем с электроэнергией движение на всех линиях метро остановлено <...> Метро остановлено после удара молнии», – сообщила утром 29 августа компания Ruter в своем твиттере.
T-banen har begynt ? kj?re igjen etter tidligere stans pga. lynnedslag. Det m? p?regnes forsinkelser. #ruter @Tbanen— Ruter (@Ruter) 29 августа 2019 г.
Поезда пытались запустить несколько раз. Из-за проблем с электричеством аэропорт Гардермуэн остался отрезан он города.
Ранее синоптики зафиксировали 22 тысячи молний в восточной части королевства.
Напомним, что метро Осло – самое крупное среди стран Северной Европы. Норвежская подземка состоит из 101 станции.