Группа ЦДС ждет петербуржцев на «Добро!FEST»

фото предоставлено компанией Группа ЦДС

Группа ЦДС и Generation Yoga проведут бесплатные занятия йогой и мастер-классы по стоянию на гвоздях и плетению ловца снов для гостей фестиваля добровольческих инициатив «Добро!FEST» (0+). Мероприятие пройдет 1 сентября, с 10.00 до 19.00 часов в Муринском парке.

В рамках фестиваля добровольческих инициатив «Добро!FEST» Группа ЦДС и сообщество учителей и любителей йоги Generation Yoga проведут занятия йогой и различные активности для детей и взрослых. Гостей фестиваля ждут йога-разминка и йога-викторина, мастер-классы по стоянию на гвоздях и плетению ловца снов, а для маленьких посетителей весь день будет работать зона блеск-тату, где детям бесплатно нанесут неповторимый яркий рисунок.

Подробная программа активностей размещена в группе проекта в сети ВКонтакте https://m.vk.com/cdsyogaday

Цель фестиваля добровольческих инициатив «Добро!FEST» — познакомить горожан с лучшими инициативами в сфере благотворительности и волонтерского движения. В программе мастер-классы и лекции от некоммерческих проектов, музыкальные выступления популярных групп, торговые площадки и другие развлечения.

Фестиваль «Добро!FEST» пройдет 1 сентября 2019 года с 10.00 до 19.00 в Муринском парке, напротив дома по пр. Луначарского, 82/1.

Организатор мероприятия — администрация Калининского района при поддержке Комитета по культуре администрации Санкт-Петербурга.

Вход на фестиваль свободный.

«Приглашаем взрослых и малышей провести этот день с нами, — говорит руководитель Управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. — Йога – это прекрасная оздоровительная практика. Наша компания второй год подряд проводит спортивные мероприятия и различные активности для горожан совместно с ведущими сообществами йоги в Петербурге. Так, в парках им. Академика Сахарова и Палевском саду с июня по август проходили бесплатные занятия йогой для всех желающих. В этом году мы завершаем сезон открытых тренировок в Муринском парке. Поддерживая ценности здорового образа жизни и активного отдыха, мы также предусматриваем возможности для занятий спортом в наших проектах. Так, в жилом комплексе ЦДС «Елизаровский» появится собственная лужайка для занятий йогой и траверсный скалодром».

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration