Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +21
$ 66.75р
73.96р
14:38 29.08.2019
Расширенный поиск

Город
29.08.2019 12:25
Печать

Ресторан Dizzy, где отравились посетители, снова потчевал гостей. Роспотребнадзор этому не рад

Банкетный ресторан Dizzy в центре Петербурга, где ранее отравились посетители, пойман Роспотребнадзором за работой. В то время как официально заведение должно быть закрыто – в суде лежат материалы о временной приостановке деятельности за нарушения – там снова потчевали гостей праздника. 

«28.08.2019 установлен факт осуществления деятельности ООО «ТК «Арсенал Трейд» в ресторане «DIZZI» по адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 36», – заявили 29 августа в управлении Роспотребнадзора.

Так как компания нарушила постановление о временном запрете деятельности, руководство вызвано для составления протокола по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение требований должностного лица).

По некоторым данным, в Dizzy играли свадьбу. Со свадьбы же для заведения началась черная полоса: 15 августа там прошло торжество, после которого более десятка человек пожаловались на симптомы отравления. Нездоровыми оказались и участники клуба «60 секунд», проводившие там игру. На канал Грибоедова, 36, выехали сотрудники Роспотребнадзора, которые забраковали 65 килограммов сырьевой и готовой продукции на кухне. Они уличили сотрудников ресторана в том, что те работали без медкнижек или с просроченными медицинскими осмотрами. 

Реклама

После этого чиновники приняли решение о временной приостановке действия, параллельно направили материалы в суд, чтобы тот принял решение о закрытии. При этом в самом заведении, куда дозвонился корреспондент «Фонтанки», пообещали, что скоро откроются.  

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
29.08.2019 13:43

«Петербургская Недвижимость» предлагает раскрасить квартиру в яркие цвета

Теперь покупатели квартир в новостройках, приобретающие готовые комплекты мебели и техники, могут выбрать одно из семи цветовых решений фасадов на свой вкус.
ПАО «Группа ЛСР»
29.08.2019 13:35

Операционный денежный поток «Группы ЛСР» вырос до 13 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2019 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.08.2019 13:28

При поддержке Банка «Санкт-Петербург» завершено строительство долгостроя ГК «Город»

Банк «Санкт-Петербург» с сентября 2016 года осуществлял финансовую поддержку завершения строительства проблемных объектов обанкротившихся структур ГК «Город».
ПСК
29.08.2019 12:59

«Квадрат» в новостройке подорожал на 5 тысяч рублей, в «ПСК» прогнозируют корректировку цен

Стоимость «квадрата» в новостройках выросла в среднем на 5 тыс. руб. Такие данные приводит ГК «ПСК» 29 августа.
АО «Альфа-Банк»
29.08.2019 12:39

Aльфа-Банк - лучший российский банк для миллионеров по версии Forbes

Альфа-Банк первый частный банк, ставший лидером ежегодного рейтинга Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking. Банк поднялся на позицию выше по сравнению с результатом 2018 года.
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
29.08.2019 12:21

Группа ЦДС ждет петербуржцев на «Добро!FEST»

Группа ЦДС и Generation Yoga проведут бесплатные занятия йогой и мастер-классы по стоянию на гвоздях и плетению ловца снов для гостей фестиваля добровольческих инициатив «Добро!FEST» (0+). Мероприятие пройдет 1 сентября, с 10.00 до 19.00 часов в Муринском парке.
ГК «Полис Групп»
29.08.2019 12:14

АН «Полис» - член Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области

Агентство недвижимости «Полис» (входит в ГК «Полис Групп») присоединилось к Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, став членом профессионального объединения.
«Петербургская Недвижимость»
29.08.2019 12:05

«Петербургская Недвижимость» — в числе самых узнаваемых брендов города

Компания вошла в список ста успешных брендов, ассоциирующихся с Петербургом. Рейтинг составила газета «Деловой Петербург» на основе мнений журналистов и читателей.
ГК «Эталон»
28.08.2019 15:51

В ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены фасадные работы

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга, завершены фасадные работы.
https://pixabay.com
28.08.2019 15:45

Когда работодатель может снизить вам оклад

Может ли работодатель в одностороннем порядке понизить оклад работнику, при этом не изменять его должность и должностные обязанности, рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Каменщиков.
ГК «Ленстройтрест»
28.08.2019 15:36

ВТБ кредитует ГК «Ленстройтрест» на 650 млн рублей

ВТБ открыл кредитную линию ГК «Ленстройтрест» в размере 650 млн рублей сроком на два года. Заемные средства предоставляются для финансирования строительства третьей очереди жилого квартала «Янила» в Ленинградской области.
Setl City
28.08.2019 12:50

«Петербургская Недвижимость» предлагает новые квартиры у парка Победы

Компания вывела в продажу новые секции в домах №1 и №3 жилого комплекса высокого комфорт-класса «Статус у парка Победы». На старте действуют наиболее привлекательные цены: от 3,55 млн рублей.