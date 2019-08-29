Ресторан Dizzy, где отравились посетители, снова потчевал гостей. Роспотребнадзор этому не рад

Банкетный ресторан Dizzy в центре Петербурга, где ранее отравились посетители, пойман Роспотребнадзором за работой. В то время как официально заведение должно быть закрыто – в суде лежат материалы о временной приостановке деятельности за нарушения – там снова потчевали гостей праздника.

«28.08.2019 установлен факт осуществления деятельности ООО «ТК «Арсенал Трейд» в ресторане «DIZZI» по адресу: г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, д. 36», – заявили 29 августа в управлении Роспотребнадзора.

Так как компания нарушила постановление о временном запрете деятельности, руководство вызвано для составления протокола по статье 17.7 КоАП РФ (невыполнение требований должностного лица).

По некоторым данным, в Dizzy играли свадьбу. Со свадьбы же для заведения началась черная полоса: 15 августа там прошло торжество, после которого более десятка человек пожаловались на симптомы отравления. Нездоровыми оказались и участники клуба «60 секунд», проводившие там игру. На канал Грибоедова, 36, выехали сотрудники Роспотребнадзора, которые забраковали 65 килограммов сырьевой и готовой продукции на кухне. Они уличили сотрудников ресторана в том, что те работали без медкнижек или с просроченными медицинскими осмотрами.

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После этого чиновники приняли решение о временной приостановке действия, параллельно направили материалы в суд, чтобы тот принял решение о закрытии. При этом в самом заведении, куда дозвонился корреспондент «Фонтанки», пообещали, что скоро откроются.