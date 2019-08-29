В Кемерово пенсионерка показала, как получить 160 тысяч рублей с помощью партбилета КПСС

Сохранённый партбилет члена Коммунистической партии Советского Союза позволил единовременно получить пенсионерке из города Кемерово более 160 000 рублей. Об этом 29 августа сообщает прокуратура Кузбасса.

В ведомство обратилась 66-летняя местная жительница, которой ранее отказали в Пенсионном фонде РФ в просьбе пересчитать пенсию. Главным аргументом в споре с государством оказался партбилет несуществующей политической партии несуществующей страны.

«Пенсионерка предоставляла в Пенсионный фонд свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах», – уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре хорошо помнят советские правила и уточняют, что «согласно пункту 71 Устава Коммунистической партии Советского Союза размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины».

После вмешательства прокуроров, которые хорошо знают историю КПСС, пенсионерке пересчитали пенсию и доплатили более 160 тысяч рублей. Размер прежней ежемесячной пенсии женщины и срок, за которой была начислена доплата, не уточняются.