ВЦИОМ: Больше половины россиян не знают, когда началась Вторая мировая война

В том, что Вторая мировая война началась в 1941 году, уверены 52 процента россиян. Лишь треть граждан РФ (32%) знают, что она началась в 1939 году. Ещё 6% назвали другие даты, 6% затруднились с ответом, 4% признались, что просто не знают. Об этом 29 августа сообщает ВЦИОМ.

Главной причиной начала Второй мировой войны по версии россиян, опрошенных государственной социологической службой, является «борьба за ресурсы и сферы влияния». Так ответил каждый седьмой респондент – 14%. Ещё 13% россиян считают, что причина – желание Германии добиться мирового господства. Каждый десятый (10%) верит, что война началась из-за желания Германии захватить Россию. 7% респондентов видят в начале самой кровавой войны в истории человечества коллективную ответственность – «разногласия между странами / мировая политика». Лишь 4% граждан РФ считают причиной начала войны заключение пакта Молотова – Риббентропа о ненападении Германии и СССР друг на друга. Отдельно о роли СССР в начале второй мировой войны ВЦИОМ россиян не спрашивал.

В то же время большинство россиян правильно назвали основных союзников СССР в той войне. 59% назвали США, 53% Великобританию. Однако каждый пятидесятый (2%) считает, что среди союзников Советского Союза была Италия. Эта же страна оказалась на третьем месте в списке главных противников советской России в те годы. Италия времён Муссолини противник для 29% россиян. На первом месте Германия (77%), на втором – Япония (38%). Нашлись и те, для кого противником в те годы были и официальные союзники СССР. США во враги записал каждый двадцатый респондент (5%). Великобританию – каждый тридцать третий (3%).

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За последние десять лет заметно упала доля тех россиян, которые считают, что вклад СССР в победу во Второй мировой войне был «основным». Сейчас так считают 69% россиян. В 2009 году их было 86%. Впрочем, США за те же 10 лет потеряли в вере россиян в их основной вклад в победу гораздо сильнее. В 2009 году США как главную страну-победительницу называли 4% россиян, сейчас только каждый сотый (1%).