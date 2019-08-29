АН «Полис» - член Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области

ГК «Полис Групп»

Агентство недвижимости «Полис» (входит в ГК «Полис Групп») присоединилось к Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, став членом профессионального объединения.

Являясь одним из лидеров строительного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области ГК «Полис Групп» считает необходимым принимать участие в обсуждении важных вопросов строительной отрасли, выработке единой позиции относительно текущей ситуации, законодательства и перспектив развития рынка.

Ассоциация является официальной уполномоченной организацией Российской Гильдии Риэлторов, а также органом по сертификации риэлторской деятельности. Ее основная миссия – способствовать развитию цивилизованного рынка недвижимости.

Членами Ассоциации риэлров выступают компании, работающие в сфере недвижимости: риэлторские, строительные, страховые и ипотечные организации, а также фирмы, работающие в сфере коммерческой недвижимости, управлении недвижимостью и жилая и коммерческая аренда, а также средства массовой информации.

«Агентство недвижимости «Полис» работает на рынке недвижимости с 2014 года и осуществляет продажи квартир и коммерческих помещений в объектах группы компаний «Полис Групп». Агентство включает контрольно-договорной отдел и отдел регистрации договоров.

Справка о компании ГК «Полис Групп»